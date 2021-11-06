يورجن كلوب: خسارة فيرمينو مؤلمة.. ومحمد صلاح قائد بالفطرة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن مهاجم الفريق روبرتو فيرمينيو سيغيب لعدة أسابيع، بعد إصابته في مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحل فيرمينو بديلًا في مباراة أتلتيكو مدريد، ليخرج بعدها مصابًا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل لقاء فريقه أمام ويست هام يونايتد يوم الأحد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز:«خسارة فيرمينو مؤلمة، عرفنا إنها إصابة خطيرة، من الممكن أن تمتد لأربع أسابيع، نتمنى أن يتعافي سريعًا».

وأشاد المدرب الألماني بمدرب ويست هام يونايتد مويس وقال:«يتطور أداء مويس، أصبح أفضل، فهو أعاد أبتكار نفسه، وأصبح الفريق الأن وحدة واحدة، ومركزه جيد في جدول الترتيب، وأحب مهاجم الفريق جارود، فهو شق طريقه من هال سيتي ليظهر للنور في الدوري الممتاز».

وتابع كلوب عن قادة فريقه:«جيمس ميلنر هائل، وله تأثير كبير، وتطور فان دايك في هذا الأمر، ومحمد صلاح قائد بالفطرة، وأليسون هاديء جدًا، لدينا مجموعة عالية المستوى، أما هندرسون إنه مثال للاعب كرة القدم وقائد حقيقي».

ويلتقي ليفربول أمام نظيره ويست هام يونايتد يوم الأحد، ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ويست هام في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.