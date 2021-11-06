الاهلي ييحث عن إنتصار جديد أمام الاسماعيلى

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ يلتقي مع ضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى للفوز من أجل مواصلة صحوته في البطولة، بعدما فاز في لقاء الجولة السابقة خارج ملعبه على المقاولون العرب، بهدف دون رد سجله طارق فوزي، ليصل الفريق للنقطة الثامنة.

وجمع «أهلي ٢٠٠٥» في رصيده ٨ نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين مثلهما، حيث نجح ا في الفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الأولى من الموسم، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، قبل أن يفوز على المقاولون بهدف دون مقابل، مسجلًا ٥ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه. ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي شريف عبد الفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى وعبد الله سمير مخطط أحمال وعلاء مأمون طبيب الفريق وعماد عبد الهادي إداري الفريق وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.