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اهلى ٢٠٠٧ فى تحدى قوى امام الدراويش ببطولة الجمهورية

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اهلى ٢٠٠٧ فى تحدى قوى امام الدراويش ببطولة الجمهورية اهلى ٢٠٠٧ فى تحدى قوى امام الدراويش ببطولة الجمهورية

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فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ يلتقي اليوم السبت مع ضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية. «أهلي ٢٠٠٧» يخوض مباراة اليوم وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، لكي يواصل الانفراد بصدارة الترتيب.

وحقق «أهلي ٢٠٠٧» فوزًا ثمينًا في لقاء الجولة الرابعة، خارج ملعبه، أمام المقاولون العرب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، رغم تقدم اصحاب الأرض في النتيجة أولًا، إلا أن الأهلي نجح في حسم النتيجة المباراة في الدقائق الأخيرة. المقاولون افتتح التسجيل بالهدفين الأول والثاني، ولكن عصام أحمد قلص الفارق للأهلي قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف أصحاب الأرض الهدف الثالث، قبل أن يسجل البديل حازم عاشور هدفين للأهلي، ويخطف تاحا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليفوز الأهلي ٤ - ٣.

ويمتلك «أهلي ٢٠٠٧» في رصيده ١٢ نقطة، بالعلامة الكاملة من الفوز في ٤ مباريات، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ٣، مسجلًا ٢٠ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبد الله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبد المطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبوزهرة إخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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