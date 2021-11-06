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منتخب لكرة اليد يفوز على مقدونيا الشمالية وديًا

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منتخب مصر لكرة اليد يفوز على مقدونيا الشمالية وديًا منتخب لكرة اليد يفوز على مقدونيا الشمالية وديًا

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فاز الوطني لكرة اليد على منتخب مقدونيا الشمالية، في المباراة الودية الأولى بين المنتخبين، التي أقيمت أمس الجمعة على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

واستطاع منتخب أن يحسم المواجهة لصالحه بنتيجة (32-25)، ومن المقرر أن يلعب المنتخبان وديًا غدًا على نفس الصالة.

ويستعد الفراعنة لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 وحتى 24 يناير 2022.

ويشارك المنتخب المصري في دورة دولية ودية بقطر، بين 26 و31 ديسمبر المقبل، بمشاركة اليابان وقطر، ثم يواجه البحرين في وديتين بالقاهرة يومي 3 و5 يناير.

وهذا قبل السفر إلى فرنسا، لخوض بطولة الدوري الذهبي الودية يومي 7 و9 يناير 2022، والتي يشارك بها فرنسا والدنمارك والنرويج.

والجدير بالذكر أن الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو هو الذي يقود منتخب الفراعنة.

المصرى اليوم

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