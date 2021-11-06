1.4 % زيادة في اسهم السياحة في البورصة الاوروبية في ختام التعاملات الاسبوعية

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اختتمت الأسهم الأوروبية أسبوعا آخر من المكاسب يوم الجمعة بقيادة أسهم شركات السياحة بعد تحديث إيجابي من شركة الأدوية الأمريكية فايزر بشأن أقراصها المضادة لكوفيد-19 ووسط تفاؤل مستمر بشأن موسم الأرباح.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير ولكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.7 في المئة في خامس أسبوع له من الارتفاع.

وقفزت أسهم شركات السياحة الأوروبية 1.4 % في الوقت الذي أشاد فيه المستثمرون في جميع أنحاء العالم بتجربة شركة فايزر لقرص تجريبي مضاد لكوفيد-19 والتي أثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأعراض خطيرة لكوفيد-19 بنسبة 89 في المئة.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق في سي إم سي إن “الأخبار التي خرجت اليوم من الولايات المتحدة والتي قالت إن شركة فايزر قد طورت قرصا مضادا لكوفيد-19 يعتبر فعالا بنسبة 89 في المئة لمنع دخول المستشفيات قد تؤثر على سعر أسهم أسترازينكا قليلا لكنها عززت إلى حد كبير شركات الطيران وقطاع الضيافة”.

وتجاوز مؤشر كاك 40 الفرنسي يوم الجمعة حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق وارتفع 0.8 في المئة.

وأوقف مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية الانخفاضات المبكرة ليسجل زيادات قياسية جديدة مع تجاهل المستثمرين بيانات الإنتاج الصناعي المخيبة للآمال في أكبر اقتصاد في أوروبا.