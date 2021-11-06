اطلاق خدمات النقل داخل العاصمة الادارية قبل نهاية العام

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كشف محسن صبره نائب رئيس شركة مواصلات مصر عن اعتزام الشركة تجهيز اسطول النقل الخاص بتولي عمليات النقل الجماعي داخل العاصمة الادارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري .

وقال صبره في تصريحات خاصة لـ" المصري اليوم " انه بعد اعلان الرئيس الانتقال الي العاصمة بداية من ديسمبر المقبل فان مواصلات مصر انهت استعداداتها لتشغيل اسطولها داخل المناطق التي سيتم بدا العمل و الاقامة بها .

وتابع انه في البداية فهناك نحو 100 اتوبيس جاهز للعمل داخل العاصمة و لكن سيتم تشغيلهم طبقا للطاقة الاستيعابية المتاحة و التي ستزيد تدريبجيا طبقا لمعدلات الاشغال داخل العاصمة سواء في المناطق السكنية او الحي الحكومي .

وقال صبره ان عمل الشركة قاصر علي المدن الجديدة حيث يتواجد اسطول الشركة حاليا في 6 مدن جديدة منه الشروق و العبور و اكتوبر وزايد ، موضحا ان هناك التزام تام بضرورة تقاطع هذه الخطوط مع خطوط المترو حتي يكون هناك ترابط بين وسائل النقل المختلفة لتيسير الحياة للمواطنين .

وكشف عن الربط بين الكارت الالكتروني الخاص بمواصلات مصر مع كارت مترو الانفاق مع يعني امكانية استخدام الكارت في الباص و المترو وما تبقي هو الاتفاق علي الاسلوب المحاسبي بينهم لتيسير استخدام الكارت في الجهتين .

وحذر صبره خلال توقيع اتفاق مع شركة امان لاتاحة الفرصة لركاب مواصلات مصر علي شحن الكارت الالكتروني من خلال موقع امان من تزايد عمليات النقل العشوائي مؤكدا ان الشركات الخاصة و منها مواصلات مصر لا يمكن ان تدخل في منافسة مع قطاع النقل الغير مرخص و الذي يشمل الميكروباص و التوتوك و غيرها من الوسائل موضحا انه لابد من ضبط السوق لامكانية المنافسة و تقديم خدمة افضل للمواطنين مبديا استعداد مواصلات مصر للدخول في اي مناطق تحتاج الي الخدمة .

وقال محمد وهبي الرئيس التنفيذي المشارك لامان ان عدد نقاط امان للدفع الالكتروني و التي يمكن شحن الكروت من خلالها تتجاوز ال 100 الف علي مستوي الجمهورية .

واوضح ان الهدف من الاتفاق مع مواصلات مصر الاعتماد بصورة اكبر علي تقديم الخدمات الالكترونية و تيسير عمليات شحن الكروت لكافة الخدمات في اطار مشروع الدولة للشمول المالي و تقديم الخدمات المالية الكترونيا .