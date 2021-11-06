أخبار عاجلة

حققنا الاكتفاء الذاتي.. وزير الزراعة: مصر الأولى أفريقيا والسادسة عالميا بالاستزراع السمكي -
نقص الأسمدة يهدد محصول القمح في المنيا -
رضا شعيب رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الأثاث لـ«المصري اليوم»: بروتوكول مع جامعة المنصورة الأهلية لتدريس صناعة الأثاث (حوار) -
«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في تدشين مبادرة «قيمنا فين» -
جامعة عين شمس: فوز عمر عبد السلام بالمركز الثالث في مسابقة ملتقى الابتكار -
وزير الزراعة يناشد الفلاحين استلام كارت الفلاح ويؤكد: إضافة خدمة ميزة عليه -
استخدام سلاح اللاجئين والغاز.. أزمة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بسبب 3 دول عربية (تقرير) -
السيسي يشارك في احتفالية اليونيسكو بمناسبة مرور 75 عامًا علي تأسيسها -
البحيرة تواجه فيروس كورونا.. مصادرة 70 شيشة وتحرير 30 محضر «كمامة» -
«كنت بأدبه مقصدتش أقتله دا ضنايا».. اعترافات أم متهمة بقتل ابنها في العياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان يدعو لحل “الإشكالية” بالحوار وتغليب المصلحة العربية

Print
لبنان يدعو السعودية لحل “الإشكالية” بالحوار وتغليب المصلحة العربية لبنان يدعو لحل “الإشكالية” بالحوار وتغليب المصلحة العربية

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، عن تطلع لبنان إلى الأشقاء العرب ودول الخليج، مشددا على أهمية أن تدعم الدول العربية بلاده في هذه "الظروف الصعبة".

وقال بو حبيب، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، حسبما نقلت عنه الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن "لبنان الذي عمل دائماً من أجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غالياً ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم إلى أشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".

وكالة الانباء اللبنانية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"آل الشيخ": قياد السعودية تحمل لواء محاربة استغلال الدين لمآرب شخصية وسياسية

"آل الشيخ": قياد السعودية تحمل لواء محاربة استغلال الدين لمآرب شخصية وسياسية

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027"