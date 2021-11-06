تحت شعار «شباب يدير شباب» انطلاق فعاليات «مارثون المشي» في الإسماعيلية (صور)

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انطلقت فعاليات ماراثون الشباب «شباب يدير شباب» الذي نظمته وزارة الشباب بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية.

وأعطى إشارة البدء له الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالفيديو كونفرنس، وذلك بالتزامن مع عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

بدأ الماراثون الذي قاده سامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والدكتور إيهاب صلاح وكيل مديرية الشباب ومجموعات عمل جروب «شباب يدير شباب» بوزارة الشباب من أمام نادى عثماثون بطريق عبدالمنعم عمارة السياحى، وانتهى بنادى الفيروز وسط تأمين من قوات الشرطة بطول الماراثون الذي استمر على مدى نصف ساعة، وبطول كيلو مترا.

وقال سامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الماراثون يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتمكين الشباب وتنفيذ استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، أول رئيس في تاريخ مصر ينظم مؤتمرات للشباب للمشاركة في بناء وطنهم وفتح حوارات حول مستقبل مصر.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، على أن الدكتور أشرف صبحى، مهتم بشكل كبير بتفعيل دور الشباب في كل المناسبات الوطنية وتقديم صورة إيجابية عن مصر وشبابها.

ماراثون الإسماعيلية تحت شعار «شباب يدير شباب»

ماراثون الإسماعيلية تحت شعار «شباب يدير شباب»

ماراثون الإسماعيلية تحت شعار «شباب يدير شباب»

ماراثون الإسماعيلية تحت شعار «شباب يدير شباب»

ماراثون الإسماعيلية تحت شعار «شباب يدير شباب»

ماراثون الإسماعيلية تحت شعار «شباب يدير شباب»

ماراثون الإسماعيلية تحت شعار «شباب يدير شباب»