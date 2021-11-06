جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء و«حشيش»

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تمكنت الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد، مدير الإدارة من ضبط عدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء وكمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم 690 القادمة من اسطنبول اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى الجنسية قادم من تركيا. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص فتلاحظ وجود أشرطة دواء وأجسام معتمة.

وبالعرض على رضا أبوالعزم مدير الجمرك قرر تكليف محمد قنديل بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود قطعة حشيش بوزن 18جرام وصديرى واقى ضد الرصاص و٤ خناجر و57 قرص من الأقراص المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر مصطفى السيد، مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 177 لسنة 2021 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.