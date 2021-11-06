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مواعيد مباريات اليوم 6-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد

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مواعيد مباريات اليوم 6-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد مواعيد مباريات اليوم 6-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد

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تنطلق اليوم السبت 6-11-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي الممتاز.

إذ يواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي، ويحل بيرنلي ضيفًا على تشيلسي في الدوري الإنجليزي، ويواجه ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، ويلعب يوفنتوي مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، الساعة 2:30 ظهرًا، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي ضد بيرنلي، الساعة 5 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون، الساعة 5 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

برينتفورد ضد نوريتش سيتي، الساعة 5 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1

برايتون ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 5 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

سيلتا فيجو ضد برشلونة، الساعة 5:15 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ديبورتيفو ألافيس ضد ليفانتي، الساعة 7:30 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة Arena Sport 2 HD Serbia

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، الساعة 10 مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

يوفنتوي ضد فيورنتينا، الساعة 7 مساءً، ويذاع عبر قناة DAZN 1HD Italia

المصرى اليوم

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