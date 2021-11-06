أحمد عبدالقادر: مش مهم أشارك المهم الأهلي يكسب خمسة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي، إنه لايجد أي مشكلة في عدم مشاركته خلال مباراة القمة، المهم أن يفوز الأهلي

وأضاف عبدالقادر، في تصريحات تليفزيونية :«المشاركة تعتمد على رأي الجهاز الفني وسعدت أكثر من المتواجدين في الملعب، ولكل لاعب وقته في الفريق ولكن المهم حين تأتي الفرصة يكون على قدر المسؤولية، ومن شارك اليوم كان على قدر المسؤولية ونفذوا المطلوب في الملعب وفازوا بالخمسة».

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته بقوله:«الحمدلله شاركت في أول مباراتين في الدوري ولكل مباراة ظروفها والمهم هو استمرارية الفريق».