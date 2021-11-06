★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر اليوم، السبت، 6 نوفمبر 2021، على الارتفاع الذى حققه مساء الجمعة، كما استقر سعر الذهب عالميًا على االأسعار الكبيرة والتى حققها قبل اغلاق البورصة لقضاء الإجازة الاسبوعية .

وشهدت أسعار الذهب في مصر وعالميا ، مساء الجمعة، ارتفاعا كبيرا بسبب الإقبال الكبير على شرائه فى البورصة العالمية، برغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية ايجابية، والتى ضغطت على المعدن الأصفر ولكنه تعافى سريعا واندفع لأعلى ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم، 784 جنيهًا للجرام.

وتواصل « المصرى اليوم » تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا من 893 إلى 895 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا من 783 إلى 785 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

تراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا من 672 إلى 674 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6264 إلى 6280 جنيهًا.

وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لأسعار الذهب من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

استقرت أسعار الذهب عالميا عند الأسعار المرتفعة التى حققتها مساء الجمعة بسبب توقف التداول بالبزرصة لقضاء الإجازة الاسبوعية، وكان الذهب ارتفع بشكل كبير قبل الاغلاق ليقترب من أعلى مستوى له فى شهرين ، حيث ارتفع بنسبة أكثر من 1% ، رغم صدور بيانات اقتصادية ايجابية مثل معدل البطالة والذى جاء منخفضا عن المتوقع إلى 4.6%، كما جاء مؤشر متوسط التغير في الأجور ايجابيا محققا نموا بنسبة 0.4%، وتسبب الاقبال على الذهب كملاذ آمن ضد التضخم بعدما رفضت البوك الكبرى عن رفع أسعار الفائدة هذا الاسبوع، ، وارتفع الذهب قبل اغلاق البورصة بنسبة 1.2% إلى 1813.36 دولارا للأوقية ، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3%، إلى 1816.80 دولارا للأوقية .

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، عند أسعار الاغلاق الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 802.81 جنيها ، وسجل عيار 24 قيراطا، 917.49 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 688.12 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,817.81 $ .

اقرأ أيضا:

قفز لأعلى.. سعر الذهب في مصر اليوم مساء الجمعة 5-11-2021

ارتفاع جديد.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021

ارتفع بقوة.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر وعالميًا صباح اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021