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أعلن مشجع زملكاوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والدة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجاة أثناء مشاهدته لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتى انتهت بفوز الأهلي بخماسية.

وقال ميدو أمان أحد مشجعي الزمالك على صفحته الشخصية على فيس بوك، إن والده تعرض لاغماء وجلطة مفاجئة بعد انفعاله وحزنه على الزمالك بعد أن دخل في مرماه خمسة أهداف

وتابع ميدو أن والدة فور وصوله للمستشفي أبلغه الأطباء أنه يعاني من جلطة خطيرة لفظ على إثرها انفاسه الأخيرة وفارق الدنيا بسبب حزنه على الزمالك.

واختتم مشجع الزمالك تعليقه على وفاة والده بسبب هزيمة الزمالك حسبي الله ونعم الوكيل والدي مات بسبب لاعيبه مستهترة.

وتفاعل جمهور الزمالك مع منشور ميدو، وحرصوا على مواساته والترحم على روح والده.

وقام عدد من الجماهير بمناشدة لاعبو الزمالك واللجنة المعينة بالتفكير جيدا فيما تسببوا به برعونتهم وأدائهم الباهت أمام الأهلى.