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حمادة أنور يحمل اللجنة المؤقتة بالزمالك مسؤولية خماسية الأهلي

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حمادة أنور يحمل اللجنة المؤقتة بالزمالك مسؤولية خماسية الأهلي حمادة أنور يحمل اللجنة المؤقتة بالزمالك مسؤولية خماسية الأهلي

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حمل حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي السابق، اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض مسؤولية خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز:«أحمل اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك مسؤولية الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام النادي الأهلي»، مضيفا:«مش معنى أن الفريق يفوز في جميع المباريات، يبقى انا صح، لازم أعمل الصح، وسوء الاداء في المباريات امر وارد».

وأضاف: «يجب على ادارة الزمالك ان تقوم بتعيين مدرب عام، مع كارتيرون، خلال الفترة المقبلة،».

وتابع : «مفيش حد توقع أن تخرج المباراة بهذه النتيجة الكبيرة، وهذا دليل على ان الزمالك، لم يستعد للمباراة بشكل جيد ولم يحترم المنافس».

المصرى اليوم

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