ولي العهد: مبارك لقب الدوري لغزلان الشمال

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جى بي سي نيوز :- بارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لنادي الرمثا تحقيقه لقب دوري المحترفين لكرة القدم.

وكتب سمو ولي العهد، في قصة عبر “انستقرام”، الخميس، “مبارك لقب الدوري لغزلان الشمال”.

وحقق نادي الرمثا لقب بطولة دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة بعد غياب اللقب عن خزائنه لمدة 40 عامًا.

وتقدم الجزيرة بهدف السبق عن طريق حمزة الصيفي في الدقيقة "52" ، وسجل للرمثا التعادل محمد أبو زريق "شرارة" من علامة الجزاء بالدقيقة "57".

وبعد تعادله مع الجزيرة، الخميس، بهدف لهدف على ملعب عمان الدولي، أحرز الرمثا ثالث ألقابه، فيما لم يكف الوحدات فوزه بخماسية نظيفة على شباب العقبة.

وتصدر الرمثا ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة مناصفة مع الوحدات، لكن فرق المواجهات المباشرة حسم اللقب لصالح "غزلان الشمال".