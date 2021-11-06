أخبار عاجلة

الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا -
مدرب البرتغال يثق فى قدرة برازيل أوروبا على التأهل للمونديال -
طريق ليبيا الوعر نحو الانتخابات (تسلسل زمني) -
سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري -
سموحة يستعد لمواجهة إنبي بخماسية في سبورتنج -
مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين -
رونالدو يلهب حماس جماهير البرتغال بعد التعادل مع أيرلندا.. ومواجهة صربيا تحسم التأهل -
محافظ المنوفية يتابع مستجدات تطوير ميدان الإسعاف -
فصل التيار الكهربائي عن قرى في بني سويف لمدة 3 ساعات -
نادر حمدي يرزق بطفله الأول: «ربنا أنعم عليا ورزقني بولد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ولي العهد: مبارك لقب الدوري لغزلان الشمال

Print

جى بي سي نيوز :-  بارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لنادي الرمثا تحقيقه لقب دوري المحترفين لكرة القدم.

وكتب سمو ولي العهد، في قصة عبر “انستقرام”، الخميس، “مبارك لقب الدوري لغزلان الشمال”.

وحقق نادي الرمثا لقب بطولة دوري المحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة بعد غياب اللقب عن خزائنه لمدة 40 عامًا.

وتقدم الجزيرة بهدف السبق عن طريق حمزة الصيفي في الدقيقة "52" ، وسجل للرمثا التعادل محمد أبو زريق "شرارة" من علامة الجزاء بالدقيقة "57".

وبعد تعادله مع الجزيرة، الخميس، بهدف لهدف على ملعب عمان الدولي، أحرز الرمثا ثالث ألقابه، فيما لم يكف الوحدات فوزه بخماسية نظيفة على شباب العقبة.

وتصدر الرمثا ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة مناصفة مع الوحدات، لكن فرق المواجهات المباشرة حسم اللقب لصالح "غزلان الشمال".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
عباس : للأردن عشرات آلاف السفراء في الداخل

عباس : للأردن عشرات آلاف السفراء في الداخل

الصفدي : عانينا بشدة من الأزمة السورية

الصفدي : عانينا بشدة من الأزمة السورية

جنبلاط: المخرج الآني إقالة جورج قرداحي ثم الاعتذار من الخليج

جنبلاط: المخرج الآني إقالة جورج قرداحي ثم الاعتذار من الخليج

إربد : بعد وفاة ياسين .... والده يلحقه بيوم حزنا عليه

إربد : بعد وفاة ياسين .... والده يلحقه بيوم حزنا عليه