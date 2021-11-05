جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد مباراة الأهلي والزمالك ونتائج مباريات اليوم

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تزايد البحث اليوم عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 عقب مباراة الأهلي والزمالك اليوم، والتى حقق فيها النادي الأهلي الفوز على الزمالك بعدد 5 أهداف مقابل هدفين للزمالك.

وتستعرض المصري اليوم لحضراتكم ترتيب الدوري المصري اليوم، وقائمة هدافي الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي مساء الجمعة 5-11-2021.

وتصدرفريقا الأهلي وبيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط لكل منهم، بينما يأتي فريق غزل المحلة في المركز الثالث ويحل الزمالك والبنك الأهلي في المركز الرابع.

ويحتل 6 لاعبين قائمة هدافي الدوري المصري بعدد 3 أهداف لكل منهم، والذين يلعبون في نوادي الأهلي والزمالك وبيراميدز والبنك الأهلي وسموحة والإتحاد السكندري.

نتائج مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021

فاز فريق سموحة اليوم على الشرقية للدخان بعدد 3 أهداف دون رد.

وتعادل المصري البورسعيدي مع فيوتشر بهدف لكل منهما.

وفاز غزل المحلة على إبني بعدد 3 أهداف دون رد.

وحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا على الزمالك بفوزه بعدد 5 أهداف مقابل 3 أهداف لنادي الزمالك.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك اليوم

أحرز ديانج هدف الأهلي الأول في الدقيقة 16، وسجل على معلول الهدف الثاني في الدقيقة 20، وأحرز محمد شريق العدف الثالث في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وسجل مصطفي فتحي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 51، بينما حقق ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، وسجل على معلول الهدف الخامس في الدقيقة 65 من المباراة، وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 70 من المباراة، بينما أحرز بن شرقي هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 90 من المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والزمالك

يحتل فريقا الأهلي وبيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعدد 9 نقاط لكل منهما كما يلي:

الأهلي 9 نقاط.

بيراميدز 9 نقاط.

غزل المحلة 7 نقاط.

الزمالك 6 نقاط.

البنك الأهلي 6 نقاط.

سموحة 5 نقاط.

سيراميكا كليوباترا 5 نقاط.

الاتحاد السكندري 4 نقاط.

الجونة 4 نقاط.

مصر المقاصة 4 نقاط.

المقاولون العرب 4 نقاط.

فيوتشر 4 نقاط.

إنبي 3 نقاط.

المصري البورسعيدى 3 نقاط.

طلائع الجيش هدف وحيد.

الشرقية للدخان لا شيء.

فاركو لا شيء.

الاسماعيلي لا شيء

قائمة هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والزمالك