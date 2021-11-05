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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والأهلي، بتقدم الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي كان الأفضل خلال أحداث الشوط الأول، الزمالك لم يستعد للمباراة بشكل جيد، ولم يحترم الأهلي، وتعامل مع المباراة مثل أي مباراة أخرى».

وأضاف: «من الممكن أن يكون الأهلي كان بعيدًا عن مستواه في المباراة الماضية، ولكن هذا لا يعاني، أن الفريق الأحمر، سيئ فهو لديه لاعبين مميزين».

وتابع: «الزمالك بدأ المباراة بثقة، ولكن كان يجب ان يكون هناك روح لدى اللاعبين لتحقيق المكسب، الثقة تحولت إلى عصبية ومن الممكن أن يتعرض أي لاعب للطرد».