بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري الجمعة 5-11-2021

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مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك .. الأهلي يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام غريمه التقليدي الزمالك الجمعة المقبل الموافق 5- 11- 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022 .

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ينطلق اللقاء بين الأهلي والزمالك عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة- مصر، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي .

الأهلي يكسر عقدة البنك الأهلي قبل القمة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز بهدف نظيف على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط .

الزمالك ينتصر للمرة الثانية في الدوري على حساب طلائع الجيش

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها مسابقة الدوري، في حين يظل الطلائع في المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري 5- 11- 2021

يذاع اللقاء بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021- 2022، على شبكة أون تايم سبورت المالكة حصريات لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز .

تشكيل الأهلي في مواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول.

الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- أليو ديانج.

الهجوم: محمد مجدي أفشة- بيرسي تاو- محمد شريف.

تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف إبراهيم أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد.