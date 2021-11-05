أخبار عاجلة

إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ"فيفاء" -
استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا -
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس -
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث -
منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر -
"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لالوفيتش رئيساً للاتحاد الدولي للمصارعة بالتزكية.. وإشادة عربية بالمصارعة المصرية

Print
لالوفيتش رئيساً للاتحاد الدولي للمصارعة بالتزكية.. وإشادة عربية بالمصارعة المصرية لالوفيتش رئيساً للاتحاد الدولي للمصارعة بالتزكية.. وإشادة عربية بالمصارعة المصرية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز الصربي نيناد لالوفيتش برئاسة الإتحاد الدولي للمصارعة بالتزكية، كما حصل المغربي فؤاد المسكوت رئيس الإتحاد الإفريقي للمصارعة على عضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي بأعلي الأصوات ب ٨١ صوتاً، وذلك في الإنتخابات التي أقيمت في مدينة بيلجراد بصربيا بمشاركه ممثلة في اللواء عصام النوار رئيس الإتحاد المصري للمصارعة الذي هنأ رئيس الإتحاد الدولي بمناسبة فوزة في الإنتخابات ودار بينهما حديثاً جانبيا، وقد أشاد رئيس الإتحاد الدولي للمصارعة بمصر وما تشهدة المصارعة المصرية من إنجازات كبيرة ووعد نيباد لالوفيتش بعمل زيارة مصر قريبا. على الجانب الآخر شهدت الإنتخابات تجمع عربي دولي لم يحدث منذ زمن فقد تواجد عدد كبير من رؤساء الإتحادات العربية وممثلين لإتحاداتهم العربية في هذة الإنتخابات، وفي جلسه حوارية على هامش الانتخابات إتفق جميع رؤساء الإتحادات العربية على أن مصر هي بيت العروبة ووطنهم الثاني ومقصدهم في أي سفر لما تشهدة من أمن وآمان ونهضة كبيرة في شتي المجالات ومنها الرياضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، وأنهم جميعاً سيحضرون لمصر للمشاركه في بطولة العرب، والأندية العربية، ودورة إبراهيم مصطفي الدولية التي ستقام بمدينة شرم الشيخ الشهر الجاري. ومن مندوبي ورؤساء الإتحادات العربية صالح الزريقات الأردن، حسن الشهراني ، فراس دودين فلسطين، مهدي محمد العراق، محمد محمد سوريا.. وقد وعد الجميع الحضور ببعثات كاملة للمعسكر الذي سبقام في مصر والإشتراك في البطولات: العربية، والأندية وإبراهيم مصطفى. وقد أشاد رؤساء ومندوبي الإتحادات العربية والإفريقية التي شاركت في الإنتخابات باللواء عصام النوار رئيس الإتحاد المصري للمصارعة لما شهدته المصارعة المصرية في الفترة الأخيرة في تحقيق إنجازات على جميع الأصعدة أوليمبية وعالمية وعربية وإفريقية، وهو ما دعم مصر بقوة في استضافة وتنظيم بطولة أفريقيا للمصارعة عام ٢٠٢٤ خاصة دعم فؤاد المسكوت رئيس الإتحاد الإفريقي للمصارعة وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران