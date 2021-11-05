قبل ديربي مانشستر.. 5 أسباب تدفع كتيبة سولشاير للتفوق على جوارديولا

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يجدد الغريمان اللدودان مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي التنافس بينهما، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين مساء السبت، على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 17. الفوز هو الهدف لكلا الجانبين.

في الأسبوع الماضي، قدم الشياطين الحمر أداءً مشجعًا ضد توتنهام هوتسبير، بفوزهم 3-0. اختار المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير تغيير طريقة لعبه ووضع ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع ضد السبيرز.

ومع ذلك، فقد ناضلوا قليلاً ضد أتالانتا في منتصف الأسبوع، على الرغم من أن كريستيانو رونالدو ساعدهم مرة أخرى في إنقاذهم من الخسارة. وجاء مانشستر يونايتد من الخلف مرتين لتنتهي المباراة 2-2.

بعد التواضع الذي تلقوه على يد ليفربول، لا يمكنهم تحمل الخسارة أمام منافس آخر. لكن لدى مانشستر يونايتد أسباب تدعو للتفاؤل قبل ديربي مانشستر.

دعونا نلقي نظرة على خمسة أسباب تجعل مانشستر يونايتد يتفوق على مانشستر سيتي.

5 ـ الإصابات تضرب مانشستر سيتي

كلا الجانبين لهما نصيب عادل من مشاكل الإصابات قبل المباراة. سيكون مانشستر يونايتد بدون رافائيل فاران وبول بوجبا. أثناء خروج قلب الدفاع بسبب إصابة في أوتار الركبة، بالإضافة إلى إيقاف بوجبا بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة ضد ليفربول.

سيغيب فاران عن الموقعة ويأمل سولشاير أن يلعب إريك بيلي مرة أخرى كما فعل ضد أتالانتا في منتصف الأسبوع.

أما بالنسبة لبوجبا، فمن غير المرجح أن يفتقده مانشستر يونايتد كثيرًا بعد مستواه المتواضع الذي قدمه في منتصف الأسبوع، بينما على الجانب الأخر سيكون مانشستر سيتي بدون إيمريك لابورت، الذي تعرض للطرد أيضًا أمام كريستال بالاس. تعرض كايل ووكر للإصابة في فريقه ضد كلوب بروج وقد لا يلعب أيضًا، لذلك قد تكون المباراة أصعب قليلاً على بيب جوارديولا ولاعبيه.

4 ـ جوارديولا يُعاني هجوميًا

مصدر آخر لقلق بيب جوارديولا هو الشكل المتقلب لمهاجميه. سيواجه بيب جوارديولا معضلات الاختيار عندما يتعلق الأمر بخط الهجوم. سيحتاج لاعبيه لزيادة فرصهم في الديربي لكن مهاجمي مانشستر سيتي لم يكونوا جيدين بما يكفي في الفترة الماضية.

كان رحيم سترلينج يحاول يسعى لإظهار قوته وقد يكون قد فعل ذلك بعد ظهور مثير للإعجاب ضد كلوب بروج في منتصف الأسبوع. ومع ذلك، فقد أثبت آرون وان بيساكا أنه خصم لا يقهر في المواجهات الأخيرة.

جاك جريليش كان لديه نزهة أخرى هادئة في منتصف الأسبوع. كان جابرييل خيسوس مثيرًا للإعجاب في بعض الأحيان، لكن رصيده التهديفي لم يكن قريب مما هو متوقع منه. كيفن دي بروين لم يخطو خطواته بعد في الموسم الجديد أيضًا.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن نلاحظ أن السيتي لم يسجل أي هدف في أي من لقاءاته الثلاثة الأخيرة في الدوري الممتاز ضد مانشستر يونايتد.

3- قوة المثلث الهجومي في اليونايتد

سيسعى دفاع مانشستر سيتي لاحتواء مهاجمي مانشستر يونايتد يوم السبت. ساعد ماسون جرينوود مانشستر يونايتد في مباراة الفريق أمام أتالانتا في دوري الأبطال.

ساعد جرينوود في صناعة هدف التعادل المتأخر لكريستيانو رونالدو. بدا الشاب حادًا ويبدو أن الإجازة قد أفادته بعض الشيء.

ماركوس راشفورد خبير في الركض خلف الدفاع وهذا الخط الخلفي لمانشستر سيتي عرضة لذلك. لقد بدا حادًا منذ عودته من الإصابة وقد يُشكل خطورة شديدة على دفاع فريق بيب جوارديولا.

على الجانب الآخر كان إدينسون كافاني مؤثرًا للغاية في الظهور المحدود الذي حصل عليه من مدربه، حيث كان في أفضل حالاته أمام توتنهام هوتسبر الأسبوع الماضي وسجل هدفًا مستحقًا أيضًا. اليونايتد لديه الكثير من المهاجمين الذين يقدمون أشياء مختلفة جدًا. هذا يُسهل الأمر على سولشاير لاختيار أفضل تشكيلة إلى فريقه.

2 - تفوق كاسح لليونايتد في المواجهات الأخيرة

فاز أولي جونار سولشاير بمباريات ضد بيب جوارديولا أكثر مما خسر، حيث لم يخسر مانشستر يونايتد في آخر أربع مواجهات في الدوري ضد مانشستر سيتي وفاز بثلاث من آخر أربع مباريات.

سجل مانشستر يونايتد ستة أهداف في ذلك الوقت بينما سجل مانشستر سيتي هدفًا واحدًا فقط. بصفته أسطورة في النادي، يعرف سولشاير أيضًا مدى أهمية هذا الديربي. كما قدم فريقه أفضل أداء عندما يتعرضون للضغوط.

لكن الشيء المهم هنا هو أن مانشستر يونايتد يعرف أنه بإمكانه التغلب على فريق مانشستر سيتي. لقد فعلوا ذلك بشكل مقنع في الماضي القريب.

1- ثنائية رونالدو وبرونو

ظهر برونو فرنانديز بشكل مُختلف تمامًا منذ وصول مواطنه كريستيانو رونالدو، حيث لم فرنانديز الأهداف كما كان يفعل في السابق.

منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، شارك فرنانديز في أهداف أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات. لقد صنع 37 فرصة هائلة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يزيد بـ 12 فرصة عن ترينت ألكسندر-أرنولد وجاك جريليش اللذين يحتلان المركز الثاني معًا.

بوجود كريستيانو رونالدو، يمتلك مانشستر يونايتد أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم. لقد كان في حالة رائعة أيضًا. لقد سجل هدفاً رائعًا أمام توتنهام هوتسبر. ثم سجل ثنائية ضد أتالانتا.

الهدف الثاني ضد فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي كان بمثابة تسديدة رائعة أخرى لكنها هذه المرة جاءت من خارج منطقة الجزاء. عندما يكون رونالدو بهذا الشكل، يصعب احتواء خطورته.