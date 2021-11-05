غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية (صور)

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس ادارة نادى أصحاب الجياد، في دورته المقبلة 2021/ 2025، باب التصويت في الانتخابات التى جرت منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة.

وبدأت أعمال فرز الأصوات، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات نادى أصحاب الجياد،45 الف و 219 عضواً، والتصويت تمت في 50 لجنة .

وينافس 4 مرشحين على منصب رئيس نادى النادى، فيما يبلغ إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات، ٤١ مرشحاً، بينهم ٤ على منصب رئيس النادى، هم سيد سمرة وسمير عبد الحميد وأحمد والى وأشرف ايمن قاسم ،و٣ على منصب نائب الرئيس، هم عادل رجب وكمال طلبة ومصطفى غالى، و٢ على منصب أمين الصندوق وهما احمد ابو المجد وماجد الفحام.

كما يتنافس على مقاعد العضوية ٢٣ مرشحاً، هم محمد خالد المخرج بتليفزيون الاسكندرية، ودنيا عادل وكيل كلية التربية الرياضية فى جامعة الاسكندرية، وأحمد إمام وإسلام رشوان وايه جمال وايمن الجندى وتامر الخلفاوى وسحر عيد وطارق شحاتة وطارق الحناوى وعادل فهمى وعادل أبو شادى وعبد الخالق بسيونى وعبد العزيز صبرى وفيصل عبد الله وماجدة إبراهيم ومحمد أحمد ومحمد السيد ومحمد حجاب ومحمود دهب ومحمود المغربى ومصطفى كمال ووليد منير، مرشحين فوق السن، فيما يتنافس على مقاعد العضوية تحت السن، ٩ مرشحين وهم محمد مهنا وكريم الكسار وأحمد أبو القاسم وأحمد على وإسماعيل محمود وعلى منص ومحمد السيد ومصطفى الرجال وميرنا عمرو .

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)

غلق باب التصويت بانتخابات نادى أصحاب الجياد في الإسكندرية .. وبدء أعمال الفرز (صور)