النصر ينجح فى تحويل تأخره أمام المريخ بهدف للفوز 2-1

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أكد ياسر رضوان المدير الفني لفريق النصر أن الفوز على المريخ جاء بفضل مجهودات اللاعبين.

وحقق فريق النصر فوزا غاليا وهاما على المريخ بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصر ضمن الجولة السادسة بدوري القسم الثاني.

ونجح النصر في تحقيق ريمونتادا بعد تأخره بهدف أمام المريخ للفوز 1/2 وتمكن محمد أبوسريع لاعب المريخ من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقه 10 من الشوط الأول وفي الدقيقة 40 من نفس الشوط تمكن عبدالعزيز الشاعر من تسجيل هدف التعادل بعد مراوغه المدافع وتصويبة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى وفي الشوط الثاني تمكن محمد حسن ميدو من تسجيل الهدف الثاني من تسديده قوية ومفاجئة في الزاوية اليسري لمرمي المريخ.

وقال رضوان إن الفوز يحسب للاعبين وأنه من الصعب على الجهاز الفني أن يغير شكل الفريق في ثلاثة أيام ولكن اللاعبين أثبتوا أنهم على مستوي عالي قدموا مجهود جيد واستطاعوا العودة في النتيجة بعد التأخر بهدف أضافوا التعادل ثم حققوا الفوز وهذا يعني انهم لاعبين محترمين وكان فارق معانا تحقيق الفوز كأول مباراة تحت قيادتي وستكون بداية المرحلة المقبلة.

وأضاف رضوان أن الهدف المبكر الذي أضافه المريخ جعل النصر يلعب بشكل هجومي أكثر وحررنا ظهيري الجنب ونجحنا في الاستحواذ في أغلب الفترات وخروج احمد حسين أربك بعض الحسابات لدي الجهاز الفني كونه لاعب مهم ويمتلك الكثير من الحلول ودفعها بمحمد حسن ميدو.

صاحب الخبرات الكبير الذي أضاف الكثير للهجوم إلى جانب ميدو العطار وزيزو وجوده وايضا حسام جلال البديل وحسن حسين البديل الذي تم الدفع به في وسط الملعب وكاد أن يسجل الهدف الثاني من تسديده صاروخيه ولكن الكرة ارتد من العارضة. وقال رضوان ان وجود الدكتور عمرو كان مهم جدا ومثل حافز للاعبين حيث يعد الاب الروحي للفريق ولم يتأخر على الفريق حيث تم صرف مكافآت الفوز عقب المباراة كما وجه رضوان الشكر للجهاز الفني بداية من محمد عبدالفتاح كفتة رئيس الجهاز الذي كان له دور كبير ورحيم عبدالحق مدير الكرة وايضا محمد خلف وحازم ممدوح ومحمود نبيه ويوسف عبدالحق الذي عمل بشكل غير طبيعي ونجح في توفير الكثير من المعلومات عن فريق المريخ التي أفادت الجهاز الفني في وضع طريقة اللعب المناسبه. فيما أكد محمد عبدالفتاح كفته أن الفريق كان يحتاج لتحقيق الفوز على المريخ وحصد ثلاث نقاط مهمين في مسيرة الفريق كما يعد فوزا معنويا وبداية انطلاق للفريق في المرحلة المقبلة فيظل صعوبة اللقاءات الصعبة المقبلة الإنتاج الحربي ثم بتروجيت وبورتو وزد اف سي. واضاف أن الجهاز الفني كان تركيزه على تحقيق الفوز أكثر. من الاداء وكان اللاعبين رجالا في الملعب وأدوا المباراة بروح عاليه وان المكسب الحقيقي يتمثل في الروح والإصرار حيث تحقيق الفوز بهدفين بعد التأخر بهدف .ليهدوا الفوز للدكتور عمرو عبدالحق رئيس النادي الذي أكد رضاه على متابعة المباراة اليوم بعد غياب بسبب خضوعه لفترة علاج طويلة ووجوده كام حافزا للاعبي في الملعب الفوز يرفع رصيد النصر إلى سبع نقاط في المركز العاشر وتجمد رصيد المريخ عند نقطاين في المركز الثاني عشر.