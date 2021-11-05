أخبار عاجلة

"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا -
محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. "توخيل" أفضل مدرب في "البريميرليغ" -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
رؤوس مقطوعة.. "بوليتيكو" يروي عن فرق الموت ورسائل "طالبان" المفخخة! -
"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران -
الكارثة والمفاجأة.. "القاتل الصامت" يستهدف الدم والضغط والدماغ والمخ! -
الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية في التصفيات الأفريقية -
إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد ثلاثية سموحة .. إقالة علاء نوح من تدريب ايسترن كومباني

Print
بعد ثلاثية سموحة .. إقالة علاء نوح من تدريب ايسترن كومباني بعد ثلاثية سموحة .. إقالة علاء نوح من تدريب ايسترن كومباني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر مسؤولو نادي ايسترن كومباني، إقالة علاء نوح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من منصبه، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض ايسترن كومباني، للخسارة أمام سموحة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد هذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق ايسترن كومباني، حيث سبق أن تعرض للهزيمة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف وغزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

علاء نوح، قاد ايسترن كومباني، للصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ومن المقرر ان يحسم مسؤولي النادي المدير الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، ويعد اسامة نبيه، هو اقوى المرشحين، لتولي تدريب الفريق.

يذكر أن علاء نوح، هو المدرب الثالث الذي برحل عن صفوف ناديه بعد مرور 3 أسابيع، حيث تقدم عبد الحميد بسيوني، باستقالته من تدريب طلائع الجيش كما تمت اقالة طلعت يوسف، من تدريب الاسماعيلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم مباشر الآن في تصفيات كأس العالم لحظة بحلظة .. رابط البث

منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر

منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر

إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ

إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ