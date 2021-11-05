بعد ثلاثية سموحة .. إقالة علاء نوح من تدريب ايسترن كومباني

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قرر مسؤولو نادي ايسترن كومباني، إقالة علاء نوح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من منصبه، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض ايسترن كومباني، للخسارة أمام سموحة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد هذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق ايسترن كومباني، حيث سبق أن تعرض للهزيمة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف وغزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

علاء نوح، قاد ايسترن كومباني، للصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ومن المقرر ان يحسم مسؤولي النادي المدير الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، ويعد اسامة نبيه، هو اقوى المرشحين، لتولي تدريب الفريق.

يذكر أن علاء نوح، هو المدرب الثالث الذي برحل عن صفوف ناديه بعد مرور 3 أسابيع، حيث تقدم عبد الحميد بسيوني، باستقالته من تدريب طلائع الجيش كما تمت اقالة طلعت يوسف، من تدريب الاسماعيلي.