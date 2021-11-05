لقاء اقتصادي بين وزيرين اردني واسرائيلي في البحر الميت

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جى بي سي نيوز :- التقت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، الأربعاء، مع وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، في فندق على الجانب الأردني من البحر الميت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الوزيرين بحثا إمكانية توقيع اتفاقية من شأنها زيادة حصة الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية، وزيادة الحصص التجارية بين الأردن والسلطة الفلسطينية بمقدار 730 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت قد اقترحت على الأردنيين توسيع الاتفاقية التجارية بينهما ( اسرائيل والأردن).

ومن جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه منذ عقد من الزمن .

وشهدت الفترة السابقة، حالة توتر بين الأردن وإسرائيل خلال فترة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء.

وفي عام 1995 وقّعت إسرائيل والأردن اتفاقية تجارية مقلصة بينهما.

وتتحكم إسرائيل بالواردات والصادرات بين الأردن والسلطة الفلسطينية.

المصدر : الاناضول