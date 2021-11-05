قطاع الناشئين بطلائع الجيش يحقق طفرة كبيرة هذا الموسم .. و2008 يقلب الموازين

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يشهد قطاع الناشئين بنادى طلائع الجيش، طفرة حقيقية تحت قيادة محمد المهدي رئيس القطاع، حيث نجحت معظم فرق القطاع في تصدر مسابقاتها، خصوصا فريق مواليد ٢٠٠٨ الذي يقوده فنيا محمد صابر ومعه إبراهيم صلاح مدربا عاما، بجانب محمد جاد مدرب حراس مرمي الفريق.

من جانبه أكد محمد جاد مدرب حراس مرمي الفريق أن القطاع يشهد طفره حقيقية هذا الموسم تحت قيادة محمد المهدي، وأن القطاع يضم مجموعة مميزه من اللاعبين سيكونوا نواة الفريق الأول بالنادى والمنتخبات الوطنية المختلفة.

وقال جاد: فريق 2008 نجح في تصدر المسابقة بمشاركة الأهلى وإنبي بعدما حقق الفوز في الثلاث مباريات الذي خاضهم منذ انطلاق المسابقة، بعد فوزه على الشمس 8/1 والمعادى واليخت 5/3 والدخلية 3/1.

مؤكدا أن القطاع يمتلك عدة حراس مرمى على أعلى مستوى سيكون لهم دور أساسي في المنتخبات الوطنية.