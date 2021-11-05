أخبار عاجلة

إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ -
سقوط أمطار متوسطة بحلايب بالبحر الأحمر -
أوكرانيا تحذر روسيا من عواقب أي تصعيد عسكري جديد -
نائب: مصر تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية -
الكشف على 1163 حالة خلال قافلة طبية بقرية المحروسة بقنا -
إزالة 233 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في بني سويف -
العراق توقف رحلات الطيران إلى بيلاروس وتسحب رخصة القنصل -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

قطاع الناشئين بطلائع الجيش يحقق طفرة كبيرة هذا الموسم .. و2008 يقلب الموازين

Print
قطاع الناشئين بطلائع الجيش يحقق طفرة كبيرة هذا الموسم .. و2008 يقلب الموازين قطاع الناشئين بطلائع الجيش يحقق طفرة كبيرة هذا الموسم .. و2008 يقلب الموازين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يشهد قطاع الناشئين بنادى طلائع الجيش، طفرة حقيقية تحت قيادة محمد المهدي رئيس القطاع، حيث نجحت معظم فرق القطاع في تصدر مسابقاتها، خصوصا فريق مواليد ٢٠٠٨ الذي يقوده فنيا محمد صابر ومعه إبراهيم صلاح مدربا عاما، بجانب محمد جاد مدرب حراس مرمي الفريق.

من جانبه أكد محمد جاد مدرب حراس مرمي الفريق أن القطاع يشهد طفره حقيقية هذا الموسم تحت قيادة محمد المهدي، وأن القطاع يضم مجموعة مميزه من اللاعبين سيكونوا نواة الفريق الأول بالنادى والمنتخبات الوطنية المختلفة.

وقال جاد: فريق 2008 نجح في تصدر المسابقة بمشاركة الأهلى وإنبي بعدما حقق الفوز في الثلاث مباريات الذي خاضهم منذ انطلاق المسابقة، بعد فوزه على الشمس 8/1 والمعادى واليخت 5/3 والدخلية 3/1.

مؤكدا أن القطاع يمتلك عدة حراس مرمى على أعلى مستوى سيكون لهم دور أساسي في المنتخبات الوطنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ

إعلان حالة الطوارئ في المنيا بسبب موجة الطقس السيئ

سقوط أمطار متوسطة بحلايب بالبحر الأحمر

سقوط أمطار متوسطة بحلايب بالبحر الأحمر

أوكرانيا تحذر روسيا من عواقب أي تصعيد عسكري جديد

أوكرانيا تحذر روسيا من عواقب أي تصعيد عسكري جديد

نائب: مصر تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

نائب: مصر تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية