بث مباشر .. مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي ضد فيوتشر اليوم بث مباشر الآن (لحظة بلحظة)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل المصري البورسعيدي انطلاقته الباهتة في الدوري الممتاز بعد تعادله دون أهداف مع سموحة، مساء الاثنين الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية .

قدم المصري بقيادة مديره الفني التونسي معين الشعباني أداءً هزيلاً، رغم التغييرات التي أجراها مدربه على التشكيلة البورسعيدية .

وألغى الحكم أحمد الغندور هدفين لصالح فريق سموحة في الشوط الأول بداعي التسلل .

وكان سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي الأقرب لحصد النقاط الثلاث، لولا إضاعة بعض الفرص خاصة من جانب مروان حمدي وأمير عادل .

وفشل المصري في تحقيق الفوز خلال ثاني مباراة له بالدوري، بعد تعادله بالجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لكل منهما .

وتعادل سموحة أيضا للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله بالجولة الماضية مع الاتحاد السكندري بنتيجة 4-4.