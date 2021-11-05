أخبار عاجلة

العراق توقف رحلات الطيران إلى بيلاروس وتسحب رخصة القنصل -
"الموارد البشرية" تنفذ حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بالرياض -
الترجي في صراع مثير مع الخليج.. وعنفوان ضمك يهدد النصر -
مسوح ميدانية لقياس رضا المصلين والمعتمرين عن الخدمات بالحرم -
«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا -
وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية -
مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية -
مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين -
تحت أنظار خوان براون.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش وديًا -
انقطاع المياه عن قليوب لمدة 8 ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بث مباشر .. مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي ضد فيوتشر اليوم بث مباشر الآن (لحظة بلحظة)

Print
بث مباشر .. مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي ضد فيوتشر اليوم بث مباشر الآن (لحظة بلحظة) بث مباشر .. مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي ضد فيوتشر اليوم بث مباشر الآن (لحظة بلحظة)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل المصري البورسعيدي انطلاقته الباهتة في الدوري الممتاز بعد تعادله دون أهداف مع سموحة، مساء الاثنين الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية .

قدم المصري بقيادة مديره الفني التونسي معين الشعباني أداءً هزيلاً، رغم التغييرات التي أجراها مدربه على التشكيلة البورسعيدية .

وألغى الحكم أحمد الغندور هدفين لصالح فريق سموحة في الشوط الأول بداعي التسلل .

وكان سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي الأقرب لحصد النقاط الثلاث، لولا إضاعة بعض الفرص خاصة من جانب مروان حمدي وأمير عادل .

وفشل المصري في تحقيق الفوز خلال ثاني مباراة له بالدوري، بعد تعادله بالجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لكل منهما .

وتعادل سموحة أيضا للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله بالجولة الماضية مع الاتحاد السكندري بنتيجة 4-4.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا

«الموارد المالية والتسهيلات المادية الداعمة».. ورشة عمل بعلوم المنيا

وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية

وزيرة البيئة تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP التغيرات المناخية

مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. حازم وسيسيه يخوضان تدريبات تأهيلية

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين

مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة بدنية للاعبين