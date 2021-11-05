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15 وفاة و2042 إصابة جديدة بكورونا

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15 وفاة و2042 إصابة جديدة بكورونا 15 وفاة و2042 إصابة جديدة بكورونا

جى بي سي نيوز :-   أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، تسجيل 15 وفاة و2042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11077 وفاة و868493 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.53 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 22460 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 84 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 50 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 613 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1473حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 834956 حالة.

كما أشار إلى إجراء 36929 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11078341 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3981003، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3549984.

جي بي سي نيوز

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