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تخطيط الأهلى تجتمع مع موسيمانى لمناقشة صفقات يناير

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تخطيط الأهلى تجتمع مع موسيمانى لمناقشة صفقات يناير تخطيط الأهلى تجتمع مع موسيمانى لمناقشة صفقات يناير

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تعقد لجنة التخطيط بالنادى الاهلى جلسة خاصة مع موسيمانى خلال الأيام المقبلة لمناقشة إحتياجات الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية فى يناير من صفقات حتى يتسنى للجنة التعاقدات البدء فى عملية التفاوض من الأن لتجهيز بدائل فى حالة فشل التفاوض مع أى لاعب يرغب الجهاز الفنى فى ضمه للفريق، بينما تم تأجيل ملف المعارين والراحلين عن الأهلى لتجنب تشتيت اللاعبين وإتاحة الفرصة أمام الجميع لاثبات وجودهم قبل حسم الراحلين .

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي مع ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري. ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدافع الفوز؛ من أجل مواصلة الانتصارات التي حققها الفريق في بطولة الدوري حتى الآن، حيث فاز على الإسماعيلي والبنك الأهلي برباعية نظيفة وهدف نظيف على التوالي.

المصرى اليوم

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