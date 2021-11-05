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انطلاق مناورات تركية في "شرق المتوسط " بمشاركة مراقبين من الاردن

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انطلاق مناورات تركية في "شرق المتوسط " بمشاركة مراقبين من الاردن انطلاق مناورات تركية في "شرق المتوسط " بمشاركة مراقبين من الاردن

جي بي سي نيوز :- انطلقت مناورات "شرق المتوسط - 2021" الثلاثاء، في ولاية موغلا التركية، بمشاركة قوات متعددة الجنسيات وبإشراف قيادة القوات البحرية التركية.

وقبيل بدء المناورات قدّم المقدم جنيت طالايمان، إحاطة للصحفيين حول أهداف وأهمية تلك المناورات التي تنطلق جنوب غربي تركيا.

وأوضح أنها ستستمر حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأن الغرض منها هو اختبار طرق المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث الطبيعية.

وأشار إلى مشاركة قوات مشتركة متعددة الجنسيات في المناورات، إلى جانب منظمات غير حكومية.

وتابع طالايمان قائلا: "يشارك في المناورات 35 سفينة من 10 دول، إلى جانب 5 آلاف عنصر".

وأفاد أن قيادة القوات البحرية التركية تشارك في المناورات بـ 26 سفينة ومروحية وطائرة مسيرة، إلى جانب مقاتلات من طراز "إف16" تابعة لقيادة القوات الجوية.

وذكر المتحدث أن مراقبين من العراق والأردن وليبيا ونيجيريا وباكستان وسلطنة عمان وأوكرانيا، يشاركون في المناورات.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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