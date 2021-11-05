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للبحث عن الذهب: تعرف على 8 مناطق طلب وزير البترول التنقيب فيها

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للبحث عن الذهب: تعرف على 8 مناطق طلب وزير البترول التنقيب فيها للبحث عن الذهب: تعرف على 8 مناطق طلب وزير البترول التنقيب فيها

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وافق مجلس النواب في جلسته العامة الإثنين الماضي، على (7) مشروعات قوانين مقدمة من ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في عدة مناطق في الصحراء الشرقية داخل جمهورية العربية.

وضمت المناطق الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن كل من :

- منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014.

- منطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

- منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.

- منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

- منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

- منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

- منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

- منطقة جبل إيقات- جبل الجرف- جبل مسيح- جبل علبة- منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.

المصرى اليوم

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