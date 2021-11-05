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تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة القمة رقم 123 التي تجمع الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

وكان الزمالك قد تُوج بالدوري الممتاز في الموسم المنصرم 2020- 2021 للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ونرصد من خلال التقرير التالي نتائج أول قمة بالدوري تعقب تتويج الزمالك بالدرع خلال القرن الحالي.

يحقق الزمالك لقب الدوري موسم 2000-2001، وفي أول قمة للدوري بعد ذلك التتويج يتفوق الأبيض على الأحمر بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت تألق حازم إمام وتسجيله هدفي انتصار أبناء ميت عقبة.

ويظفر الزمالك بدرع الدوري موسم 2002-2003 بعد سيناريو درامي وينجح في حسم أول قمة بالدوري تعقب ذلك التتويج بهدف نظيف على حساب الأهلي جاء بواسطة جمال حمزة.

يعود الزمالك للظفر بلقب الدوري موسم 2003-2004، وفي أول قمة للدوري بعد عناقه للدرع يخسر أمام الأهلي بنتيجة 4/2 وذلك بالدور الأول لموسم 2004-2005، حيث سجل رباعية المارد الأحمر في تلك المباراة محمد أبوتريكة هدفين وكل من جيلبرتو وعماد متعب هدف.

ويتمكن الزمالك بعد طول غياب من عناق درع الدوري موسم 2014-2015، وفي أول ظهور له بقمة الدوري في الموسم التالي يخسر بهدفين نظيفين أمام الأهلي بتوقيع عمرو جمال وماليك إيفونا.

تُرى كيف ستكون نتيجة القمة 123 في أول مباراة تجمع القطبين الليلة بعد تتويج الزمالك بالدرع في الموسم الماضي؟