موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021.. و«المالية» تطالب الموظفين اتخاذ كل التدابير

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موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021.. يبحث عدد كبير من العاملين بالحكومة في وظائفها المختلفة مع بداية كل شهر عن مواعيد صرف رواتبهم على موقع «جوجل».. أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية الفيس بوك عن موعد صرف مرتبات نوفمبر للعاملين والتي تختلف حسب كل وظيفة.

«المصري اليوم» تنشر مواعيد صرف مرتبات الموظفين في الدولة لـ شهر نوفمبر 2021 طبقا لما وردت في بيان وزارة المالية المصرية وذلك في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراءها .

الباقي من مرتب شهر أكتوبر 2021

يتم صرف مرتبات العاملين في هذا الشهر على 5 أيام تبدأ من يوم الثلاثاء 23 حتي يوم الإثنين 29 نوفمبر، بهدف منع تجمعات الموظفين على ماكينات الصرف الآلي وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة أنتشار فيروس كورونا.

قررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر في 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 23 نوفمبر ليتم صرف مرتبات العاملين في هذا اليوم للهيئات والوزارات الآتية:

الوزارات الداخلية والصحة والقوى العاملة والاتصالات والتموين والنقل والتضامن الاجتماعي والهجرة وشؤون مجلس النواب وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي والثقافة والأوقاف والآثار والتجارة والصناعة والإسكان والسياحة والطيران المدني والبيئة والبترول.

- الهيئات يتم صرف رواتبها أيضا في هذا اليوم موظفي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطن، والجهاز المركزي للمحاسبات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ومجلس النواب.

تقرر يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر صرف مرتبات العاملين في 20 وزارة وهيئة وهم:

- وزارت التعليم العالي والكهرباء والتنمية المحلية والاستثمار والعدل والتخطيط والتعاون الدولي .

- يتم أيضا يوم الأربعاء صرف مرتبات الموظفين في جهات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة المحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة والرقابة الإدارية وهيئة للرقابة المالية واللجنة العليا للانتخابات ودار الإفتاء المصرية ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وفي يوم الخميس 25 نوفمبر تقرر صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة والآتية:

الوزارات التربية والموارد المائية والري والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والخارجية والمالية والشباب الرياضة.

وتقرر أيضا في يوم الخميس صرف مرتبات العاملين في جهات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف على أن يتم على أن يتم صرف باقي الوزارات الهيئات الأخرى في يوم الأحد 28 والاثنين 29 نوفمبر

أكدت وزارة المالية أن مرتبات الموظفين ستكون متاحة في اليوم المحددة حسب كل جهة ووزارة في ماكينات الصراف الآلي، مطالبة الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بمواعيد الصرف.

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وحذرت المالية الموظفين من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أثناء صرف مرتبات شهر نوفمبر، وقالت اتخذوا كل التدابير الإجراءات الاحترازية الممكنة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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