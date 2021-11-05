خوفا من المرض..ويلفريد زاها يرفض الإنضمام لمنتخب كوت ديفوار

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أثار النجم الإيفواري ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس، الشكوك حول مسيرته الدولية، بعدما طلب من مدرب منتخب بلاده عدم ضمه في فترة التوقف الدولية هذا الشهر. وسجل زاها 5 أهداف في 21 مباراة دولية رفقة منتخب كوت ديفوار، ولكنه سيغيب عن مواجهتي الأفيال أمام موزمبيق والكاميرون في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقال باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار، بحسب ما نقلت صحيفة " ذا صن " البريطانية: "طلب زاها عدم ضمه، بسبب عودته مريضًا في كل مرة يأتي فيها لتمثيل كوت ديفوار".

وأضاف المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار: "ويلفريد زاها يريد إعادة النظر في مسيرته الدولية بالكامل بشكل عام". وكان من المفترض أن يشارك زاها رفقة كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، والتي ستقام في الكاميرون في شهر يناير المقبل، لتحوم الشكوك بالتالي حول مشاركته في البطولة.

وغاب زاها البالغ من العمر 28 عامًا، عن تعادل كريستال بالاس أمام آرسنال بنتيجة (2-2) الشهر الماضي، بسبب معاناته من المرض عقب عودته من انتصار كوت ديفوار على مالاوي.