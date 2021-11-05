أخبار عاجلة

إطلاق قناة "تخيل" على منصة "شاهد" لعرض فعاليات موسم الرياض -
"الخارجية" ترحب بإدراج مجلس الأمن ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات -
10 مرات يومياً.. شاهد 4500 معدة وعامل في "رحلة تطهير وتعقيم الحرم" -
وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027" -
الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة -
الجيش اليمني يحبط عمليات تسلل للحوثيين -
فلسطين تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات و277 حالة تعافٍ -
السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية -
بسبب الميرات .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السيدات في العريش -
الطائف.. "الدهمشي" يتفقد عددًا من المستشفيات والمراكز المتخصصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خوفا من المرض..ويلفريد زاها يرفض الإنضمام لمنتخب كوت ديفوار

Print
خوفا من المرض..ويلفريد زاها يرفض الإنضمام لمنتخب كوت ديفوار خوفا من المرض..ويلفريد زاها يرفض الإنضمام لمنتخب كوت ديفوار

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أثار النجم الإيفواري ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس، الشكوك حول مسيرته الدولية، بعدما طلب من مدرب منتخب بلاده عدم ضمه في فترة التوقف الدولية هذا الشهر. وسجل زاها 5 أهداف في 21 مباراة دولية رفقة منتخب كوت ديفوار، ولكنه سيغيب عن مواجهتي الأفيال أمام موزمبيق والكاميرون في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقال باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار، بحسب ما نقلت صحيفة " ذا صن " البريطانية: "طلب زاها عدم ضمه، بسبب عودته مريضًا في كل مرة يأتي فيها لتمثيل كوت ديفوار".

وأضاف المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار: "ويلفريد زاها يريد إعادة النظر في مسيرته الدولية بالكامل بشكل عام". وكان من المفترض أن يشارك زاها رفقة كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، والتي ستقام في الكاميرون في شهر يناير المقبل، لتحوم الشكوك بالتالي حول مشاركته في البطولة.

وغاب زاها البالغ من العمر 28 عامًا، عن تعادل كريستال بالاس أمام آرسنال بنتيجة (2-2) الشهر الماضي، بسبب معاناته من المرض عقب عودته من انتصار كوت ديفوار على مالاوي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسوان يفوز على شباب طامية ويواصل صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم

أسوان يفوز على شباب طامية ويواصل صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم

بعد قرار منعه من الغناء.. عمر كمال يوجه رسالة إلى حسن شاكوش : «هتكسر الدنيا»

بعد قرار منعه من الغناء.. عمر كمال يوجه رسالة إلى حسن شاكوش : «هتكسر الدنيا»

السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية

السيسي وماكرون يتفقان على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية

بسبب الميرات .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السيدات في العريش

بسبب الميرات .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة السيدات في العريش