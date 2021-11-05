الأولمبية المصرية تؤجل انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

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قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تأجيل انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة التي كان مقررا لها أن تجرى اليوم الجمعة. ووفقا لهذا القرار سيتم تأجيل انتخابات اتحاد الكرة الطائرة لمدة 15 يوما، على أن يتم عقد الانتخابات يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا القرار بعد عودة المرشحين على منصبي رئاسة الاتحاد وأمين الصندوق شريف الشمرلي وهويدا مندي على الترتيب، لسباق الانتخابات بحكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي يوم 27 أكتوبر الماضي. وقرر مركز التسوية إعادة الثنائي للانتخابات بحكم نهائي غير قابل للاستئناف.

وكانت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدي، قد رفضت التظلم الذي تقدم به الشمرلي ومندي على قرار استبعادهما من الانتخابات، بناءً على خطاب صدر من جانب الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، الذي استند إلى أن الثنائي قيد التحقيقات.