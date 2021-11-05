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إيهاب جلال : رمضان صبحي استعاد مستواه الرائع والسعيد هداف الدوري

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إيهاب جلال : رمضان صبحي استعاد مستواه الرائع والسعيد هداف الدوري إيهاب جلال : رمضان صبحي استعاد مستواه الرائع والسعيد هداف الدوري

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قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الفريق حقق المطلوب بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

وشدد على أن الشوط الأول مختلف تماما عن الشوط الثاني بسبب الاستعجال في إنهاء الهجمات ولكن تغير الوضع تماما واللاعبون أظهروا شخصية رائعة في مواجهة الاتحاد ونجحوا في حصد ٣ نقاط غالية في المنافسة على اللقب.

وأضاف أن كل الفرق تحاول اللعب أمام بيراميدز بشكل دفاعي في ظل قوة المجموعة الموجودة ولكن مع الخبرات المتاحة نجح الفريق في الفوز بفضل هدوئه وتعامله المميز مع جميع اللاعبين، معبرا عن سعادته بمكاسب النادي المهمة في عودة رمضان صبحي لمستواه الرائع، وتصدر عبدالله السعيد لقمة ترتيب الهدافين، وعودة إبراهيم عادل مثنيا على جميع اللاعبين في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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