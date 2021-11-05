مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5-11-2021 في الدوري بث مباشر

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ساعات قليلة تفصل عشاق ومحبي كره القدم المصرية والجماهير العربية والأفريقية عن مشاهدة الكلاسيكو النصري بين الأهلي والزمالك في لقاء هاما ومرتقبا في قمة الدوري بين الاهلى و الزمالك وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 5- 11- 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022 .

موعد مباراة الأهلى والزمالك

ينطلق اللقاء بين الأهلي و الزمالك عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة- مصر، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي .

الاهلى والزمالك في الصدارة

يدخل الفريقين المباراة وكلاهما في صدارة الدوري وكلاهما برصيده ٦ نقاط وبحافز الفوز ومواصلة الانتصارات خصوصا بعد ارتفاع المعنويات في الجولة الماضية

الاهلي يبحث عن الفوز الثالث

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز بهدف نظيف على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط .

الزمالك يبحث عن الفوز الـ٢٥ على التوالى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها مسابقة الدوري، في حين يظل الطلائع في المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط ويبحث الزمالك عن الفوز اليوم لتحقيق الانتصار الخامس والعشرون على التوالي .

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي لمباراة القمة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك افي الدوري المصري 5- 11- 2021

يذاع اللقاء بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021- 2022، على شبكة أون تايم سبورت المالكة حصريات لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري 5- 11- 2021

على لطفي «محمد الشناوي» في حراسة المرمى

بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول- أكرم توفيق

عمرو السولية- أليو ديانج

قفشة- بيرسي تاو- لويس ميكيسوني- محمد شريف

مواجهة ساخنة بين القطبين فى «القمة ١٢٣»

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في الدوري المصري 5- 11- 2021

محمد أبوجبل في حراسة المرمى

محمد عبدالشافي- محمود الونش- محمود علاء- حمزة المثلوثي طارق حامد- إمام عاشور- أوباما أحمد زيزو- بن شرقي- سيف الدين الجزيري .

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ياتي هذازفيما ارتفع البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قناة أون سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 5-11-2021 التي تعتبر من بين أهم القنوات الرياضية التي يتم البحث عنها على محرك بحث جوجل

تردد قناة اون تايم سبورت

قنوات أون تايم سبورت On time sport ، والتي تملك 3 قنوات للبث الفضائي، بالإضافة إلى قناة للبث الأرضي، ونعرض فيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت 1 On time sport 1، وأيضًا قناة أون تايم سبورت 2 On time sport 2، وكذلك قناة أون تايم سبورت 3 On time sport 3 .

وتملك مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time Sport الحق الحصري في نقل مباريات الدوري المصري كما تملك حق إذاعة مباريات دوري أبطال أفريقيا للمباريات التي تمت على أرض مصرعبر البث الأرضي .

أوباما يقود إحدى هجمات الزمالك على مرمى الأهلى فى القمة ١٢٢

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «.. 11861 معدل الترميز 27500..» الاهلي والزمالك

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

وقامت مجموعة قنوات ON أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي و الزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3- يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي ( التماثلي ): UHF9

التردد الأرضي ( الرقمي ): UHF32

تردد 11747

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500

معامل الاستقطاب H

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1

يكون تردد أون تايم سبورت 1 - on time sport 1 على النايل سات كما يلي :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

يكون تردد أون تايم سبورت 2 - on time sport 2 على النايل سات كما يلي :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

يكون تردد أون تايم سبورت 3 - on time sport 2 على النايل سات كما يلي :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي ( الرقمي ): UHF32