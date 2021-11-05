الشناوي لن يشارك في القمة.. أحمد حسام ميدو يصدم جمهور الأهلي

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أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لن يشارك في لقاء القمة أمام الزمالك غدا الجمعة، في الجولة الثالثة للدوري.

وقال ميدو عبر تصريحات إعلامية إن الشناوي، ليس في أتم درجات الجاهزية، وسيكون الحارس علي لطفي الأقرب للمشاركة في مباراة الغد.

وتوقع ميدو التشكيل الأقرب للأهلي في لقاء القمة: حراسة المرمى: علي لطفي. الدفاع: أكرم توفيق – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول. الوسط: أليو ديانج – علي معلول – أفشة. الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – لم يحدد الجناح الأيسر.

وقال ميدو، إنه لا يعلم هوية الجناح الأيسر الذي سيشارك في لقاء القمة سواء لويس ميكيسوني أو غيره من اللاعبين.