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أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي الأسبق، أن توقعه فوز الأهلي على حساب الزمالك بنتيجة 6-1 في لقاء القمة بالدوري الممتاز كان دعابة وليس المقصود به الإساءة للفريق الأبيض.

وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية، إن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين موضحا أنه لم يقصد التقليل من الزمالك.

وأوضح أن الحكم على الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، أحدث صفقات الأهلي سيكون من السابق لأوانه، خاصة أن الفريق الأحمر استقدم اللاعبين لثقته في قدراتهما ولكن سيكون من الظلم تقييمهما في مباراتين فقط.