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وليد صلاح: الأهلي أثقل على مستوى اللاعبين وهناك تفوقا داخل الملعب من جانب

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وليد صلاح: الأهلي أثقل على مستوى اللاعبين وهناك تفوقا داخل الملعب من جانب الزمالك وليد صلاح: الأهلي أثقل على مستوى اللاعبين وهناك تفوقا داخل الملعب من جانب

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قال وليد صلاح عبداللطيف نجم السابق، إن فقدان الأهلي للقب الدوري وهزيمة السوبر أدى إلى عدم ثقة الجماهير الحمراء في مدربها، بيتسو موسيماني.

وأضاف وليد صلاح عبداللطيف ، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن كثرة عدد النجوم في الأهلي، تسبب أزمة كبيرة للمدرب الجنوب إفريقي وتصيبه بالتشويش، بدلا من استغلال ذلك لمصلحة الفريق.

وأكمل: "هناك عدد من النجوم، يتفاجئون بالجلوس على دكة البدلاء رغم تألقهم، وهو ما يسبب الاندهاش لجماهير الأهلي، في المقابل هناك بعض الاستقرار لدى الزمالك رغم الأزمات الإدارية".

وتابع:" المعطيات تقول أن الأهلي أثقل على مستوى اللاعبين، ولكن داخل الملعب هناك تفوقا من جانب الزمالك، فتشكيل الزمالك أصبح ثابتا ولديه استقرار فني".

المصرى اليوم

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