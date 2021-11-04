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وزيرة التضامن: 14 مليون مستفيد من تكافل وكرامة بتكلفة 1.6 مليار جنيه شهريًا

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وزيرة التضامن: 14 مليون مستفيد من تكافل وكرامة بتكلفة 1.6 مليار جنيه شهريًا وزيرة التضامن: 14 مليون مستفيد من تكافل وكرامة بتكلفة 1.6 مليار جنيه شهريًا

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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع 2 كفاية لتنظيم الأسرة يتميز باشتراك أكثر من جهة، بينها وزارتا الصحة والتخطيط، والمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت القباج خلال لقائها ببرنامج «كلمة السر» أن ملف الدعم أصبح مرتبطا بمشروع 2 كفاية فقط، مع بحث إمكانية منح مميزات للأسر التي تكتفي بطفلين فقط، بعد مرور عدد معين من السنوات على تاريخ الإنجاب.

وأكدت القباج أن الوزارة تتوسع في إنشاء الحضانات معلقة «لا يجوز عدم وجود حضانة في أي قرية»، مشيرا إلى أن شروط منح تراخيص الحضانة تشمل مراعاة مطالب الدفاع المدني والأمن الصناعي، وتواجد المبنى في الدور الأول، والحرص على التهوية الجيدة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم خفض تكاليف إنشاء الحضانات. وأوضحت أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.8 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريا، و20 مليار جنيه سنويا.

المصرى اليوم

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