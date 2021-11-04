رحاب عمر تبدع برائعة أم كلثوم أنت عمري في حفل ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية

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انطلقت فعاليات ثالث أيام مهرجان الموسيقية العربية،بدورته الثلاثين، حفل عيد الحب، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، وبصحبة فرقته الموسيقة، بدأ الحفل بفاصل موسيقي «صوليست بيانو» للفنان عمرو سليم وعزف موسيقي انده عليك، ألحان محمد عبدالوهاب. وبعدها غنت المطربة نهى حافظ، القلب معاك من كلمات فتحي قورة، الحان منير مراد، غاب القمر من كلمات مجدي نجيب، ألحان محمد الموجي، الدنيا غنوة من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب.

الحفل حظي بجمهور كبير على غير الأيام الماضية، والغريب هو وجود عدد كبير من الأماكن الفارغة رغم الاعلان رسميا عن نفاد كل مقاعد وكراسي الحفل، وأماكن المخصصة vip يجلس فيها د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وجيهان مرسي مديرة للمهرجان فقط، والسؤال لماذا الإعلان عن تسويق تلك الأماكن دون بيعها بشكل فعلي؟ وغنى بعد ذلك المطرب وليد حيدر، ياوحشني رد عليا من كلمات عبدالعزيز سلام، ألحان فريد الاطرش، وفي قلبي غرام من كلمات ابراهيم البهلوان، ألحان عبدالعظيم محمد، وغنى داري العيون من ألحان محمد فوزي، كلمات عبدالعزيز سلام، ودويتو ياسلام على حبي وحبك، كلمات فتحي قورة، ألحان فريد الاطرش.

واختتمت الفاصل الأول من الحفل وابدعت في الغناء المطربة رحاب عمر وشدت برائعة أم كلثوم أنت عمري كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبدالوهاب.

ومن المقرر أن يحيي الفاصل الغنائي الثاني من الحفل المطرب الكبير مدحت صالح.