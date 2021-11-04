وزير الخارجية الأمريكي والبرهان يتفقان على الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الخميس، في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية، كما شددا على أهمية الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان.

وقال البرهان لبلينكن إنهم «ملتزمون بالمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي ومكتسبات الثورة».

وقبيل ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: «نضم صوتنا لأصوات السعودية والإمارات وبريطانيا في دعم تطلعات الشعب السوداني».

ودعا بلينكن لاستعادة كاملة وفورية لحكومة ومؤسسات انتقالية يقودها المدنيون في السودان.

وقال بلينكن عبر تويتر إن الولايات المتحدة تضم صوتها للمملكة المتحدة والسعودية والإمارات وتعبر عن دعمها التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.