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بعيدا عن جو الانتخابات.. حفل غنائي داخل نادي المنيا بمناسبة أعياد الطفولة

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بعيدا عن جو الانتخابات.. حفل غنائي داخل نادي المنيا بمناسبة أعياد الطفولة بعيدا عن جو الانتخابات.. حفل غنائي داخل نادي المنيا بمناسبة أعياد الطفولة

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بعيدا عن جو انتخابات مجلس الإدارة، والتنافس على جميع المواقع، أقام نادي المنيا الرياضي، بالتعاون مع قصر الثقافة فرع المنيا، حفل غنائي، يضم فقرات متنوعة، لفريق كورال أطفال قصر الثقافة، بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، تزامنا مع احتفالات أعياد الطفولة.

وأُقيمت الاحتفالية، مساء الخميس، بالمقر الرئيس لنادي المنيا، بإشراف الدكتورة رحاب سراج، عضو مجلس إدارة نادي المنيا، والدكتورة رانيا عليوة، مدير قصر الثقافة فرع المنيا، ضمن سلسلة عروض فنية تقدمها فرقة ثقافة المنيا، داخل نادي المنيا، في المناسبات القومية والفنية والدينية.

احتفالات اعياد الطفولة في المنيا
احتفالات اعياد الطفولة في المنيا
احتفالات اعياد الطفولة في المنيا

المصرى اليوم

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