رغم تحطيم أرقامه.. أسطورة ليفربول يتغنى بـ صلاح

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عبر المهاجم الإسباني السابق فرناندو توريس نجم ليفربول وتشيلسي، عن سعادته بما يقدمه نجم الريدز الدولي المصري محمد صلاح وذلك عقب حضور مباراة أتلتيكو مدريد أمس الأربعاء.

ونجح ليفربول في مواصلة تفوقه الأوروبي والفوز على بطل إسباني بهدفين دون رد في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعة ليتصدر الترتيب بـ12 نقطة بالعلامة الكاملة.

وقال توريس، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «بكل تأكيد، محمد صلاح الأفضل في العالم، لكن ليس الآن فقط، قدم صلاح مستوى رائعًا في آخر ثلاثة مواسم، هو يحطم كل الأرقام، ويستمر في تسجيل الأهداف، أنا سعيد من أجله وأتواصل معه من حين إلى آخر».

وواصل المهاجم القدير السابق قائلا :«بنسبة 100% صلاح هو أفضل لاعب في العالم الآن، ومن أفضل 2-3 لاعبين خلال آخر 5-6 مواسم، نتحدث دائما عن حصوله على الجوائز الفردية، وعلينا النظر للاستمرارية التي يلعب بها وتسجيل الأهدف، لقد رأيته حينما جاء لإنجلترا (مع تشيلسي) وكان يعاني لكنه أظهر جودته للعالم الآن».

وتابع توريس: «صلاح كان زميلي في البلوز وكان الأمر صعبًا عليه في البداية، أنا سعيد جدًا برؤيته على قمة العالم الآن، إنه يسجل من أجل المتعة ويكون أحد أهم اللاعبين في العالم في السنوات القليلة الماضية».

وتحدث توريس عن العودة إلى أنفيلد، فقال : «لقد قلتها مرات عديدة إنني أفتقد اللعب في أنفيلد واللعب مع ستيفي، ليالي الأبطال بهذا الملعب والأجواء الرائعة ينتابني الحنين حقًا لتلك الأيام الجميلة».

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة خلال الفترة الماضية ونجح في تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي فضلًا عن الأداء المؤثر وهو ما دفع عددا كبيرا من خبراء اللعبة إلى ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية.