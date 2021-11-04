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آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي.. وكاظم الساهر يزورها بـ«الصدفة»

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آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي.. وكاظم الساهر يزورها بـ«الصدفة» آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي.. وكاظم الساهر يزورها بـ«الصدفة»

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كشفت مصادر مقربة من الفنانة سهير البابلي تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها في حالة استقرار بعدما تعرضت لأزمة صحية شديدة الخطورة دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة بسبب انخفاض في السكر أدى إلى نوبة سكر خطيرة، وتم نقلها لغرفة العناية المركزة بعد انقطاعها عن الحديث والطعام.

وعلمت «المصري اليوم» أن الفنان كاظم الساهر كان في ذات المستشفى، حيث يستكمل شقيق الأول علاجه الطبيعي، وعندما علم «كاظم» أن الأخيرة بنفس المكان، قرر زيارتها.

وطلب الفنان كاظم الساهر من إدارة المستشفى أن يقوم بزيارة الفنانة سهير البابلي للاطمئنان على حالتها الصحية، إذ رفضت الإدارة طلب الأول لعدم استقرار حالتها الصحية ومكوثها بغرفة العناية المركزة والتي لا يسمح الزيارة من خلالها حيث يتم الاطمئنان عليها من زجاج غرفة العناية المركزة بعد الانتهاء من العلاج الطبيعي لشقيقه.

كانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أكدت أن والدتها تعرضت لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر اتحرق في جسمها وتسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: «الموضوع قاسي جدا عليها وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والأكل».

يذكر أن الفنان كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل غنائي 26 نوفمبر المقبل في مدينة دبي.

المصرى اليوم

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