النساء العاملات .. الأكثر انتحارًا في اليابان

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" وكالة أخبار المرأة "

أظهر تقرير للحكومة اليابانية أن عدد حالات الانتحار بين النساء العاملات زاد في العام الماضي، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك قد يكون التغيرات التي طرأت على ظروف العمل بسبب تفشي وباء كورونا.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن مجلس الوزراء الياباني صدّق على الوثيقة السنوية حول منع الانتحار، في اجتماع له عقد اليوم الثلاثاء.

وجاء في التقرير أن هناك 21 ألفا و81 شخصا انتحروا خلال عام 2020، وذلك بزيادة بواقع 912 شخصا عن العام السابق. وتعد هذه أول زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009. وجاءت الزيادة السابقة بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008.

وذكرت الوثيقة أن عدد الرجال الذين انتحروا انخفض بواقع 23 حالة، ليصل إلى 14 ألفا و55 حالة. ويعد التراجع هو الحادي عشر على التوالي. فيما زاد عدد حالات الانتحار بين النساء بواقع 935 حالة ليصل إلى 7026، في أول زيادة يتم تسجيلها خلال عامين.