أخبار عاجلة

دعوة من "المنافسة" لتقييم خدمات تطبيقات توصيل الطعام.. شارك من هنا -
محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة» -
رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة -
مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون -
«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة -
وزراء "البيئة" و"التخطيط" و"التعاون الدولى"يلتقون سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة كيفية التصدى للتغيرات المناخية -
فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة السبت -
وزير الري: إزالة 70 ألف حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق حملة «إنقاذ النهر» -
ضبط 3 مواطنين سرقوا الأغنام وسلبوا المارة -
"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. وكالة أخبار المرأة

النساء العاملات .. الأكثر انتحارًا في اليابان

Print
النساء العاملات .. الأكثر انتحارًا في اليابان النساء العاملات .. الأكثر انتحارًا في اليابان
" وكالة أخبار المرأة "

  أظهر تقرير للحكومة اليابانية أن عدد حالات الانتحار بين النساء العاملات زاد في العام الماضي، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك قد يكون التغيرات التي طرأت على ظروف العمل بسبب تفشي وباء كورونا.
وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن مجلس الوزراء الياباني صدّق على الوثيقة السنوية حول منع الانتحار، في اجتماع له عقد اليوم الثلاثاء.
وجاء في التقرير أن هناك  21 ألفا و81 شخصا انتحروا خلال عام 2020، وذلك بزيادة بواقع 912 شخصا عن العام السابق. وتعد هذه أول زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009. وجاءت الزيادة السابقة بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008.
وذكرت الوثيقة أن عدد الرجال الذين انتحروا انخفض بواقع 23 حالة، ليصل إلى 14 ألفا و55 حالة. ويعد التراجع هو الحادي عشر على التوالي. فيما زاد عدد حالات الانتحار بين النساء بواقع 935 حالة ليصل إلى 7026، في أول زيادة يتم تسجيلها خلال عامين.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
محكمة تابعة للحوثيين تقضي بسجن الممثلة عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي 5 سنوات

محكمة تابعة للحوثيين تقضي بسجن الممثلة عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي 5 سنوات

احتجاجات نسائية في بولندا بعد وفاة سيدة بسبب قانون مناهضة الإجهاض

احتجاجات نسائية في بولندا بعد وفاة سيدة بسبب قانون مناهضة الإجهاض

«المرأة البرلمانية»: راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لهم

«المرأة البرلمانية»: راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لهم

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء