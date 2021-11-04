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وست هام يتعادل مع جنك في الدوري لأوروبي

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وست هام يتعادل مع جنك في الدوري لأوروبي وست هام يتعادل مع جنك في الدوري لأوروبي

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تعادل وست هام يونايتد مع جنك بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وبدا أن ثنائية الجزائري سعيد بن رحمة في الشوط الثاني ضمنت تأهل وست هام إلى دور الستة عشر للبطولة قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات، لكن محاولة سوتشيك لإبعاد الخطورة على مرمى فريقه بضربة رأس تجاوزت زميله الحارس ألفونس أريولا وسكنت شباكه في الدقيقة 87.

ولا يزال النادي اللندني متأكدا من مواصلة مشواره في الدوري الأوروبي في العام الجديد حيث يتصدر المجموعة بعشر نقاط من أربع مباريات.

ويملك جنك أربع نقاط متساويا مع رابيد فيينا ودينامو زغرب قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم.

وسيضمن فوز رابيد أو دينامو بالمباراة تأهل وست هام إلى مرحلة خروج المغلوب.

وحجز أولمبيك ليون مقعده في دور الستة عشر بعد فوزه على سبارتا براج 3-صفر ليحقق انتصاره الرابع على التوالي في المجموعة الأولى.

وسجل الجزائري إسلام سليماني هدفين للنادي الفرنسي الذي بات الآن الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يهدر أي نقطة.

المصرى اليوم

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