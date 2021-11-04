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تصل لـ 10 آلاف ريال.. تفرض غرامات لمن يدخل الحرم المكي دون تلقي لقاح كورونا

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تصل لـ 10 آلاف ريال.. السعودية تفرض غرامات لمن يدخل الحرم المكي دون تلقي لقاح كورونا تصل لـ 10 آلاف ريال.. تفرض غرامات لمن يدخل الحرم المكي دون تلقي لقاح كورونا

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أعلن الأمن العام السعودي عن غرامات بشأن أداء العمرة أو الصلاة في المسجد المكي دون الحصول على لقاح كورونا .

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي قائمة الغرامات والتى وصلت لـ 10 آلاف ريال سعودي، لكل من يخالف التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي.

وقال الحساب في تغريدة على تويتر: «تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لاداء العمرة والصلاة».

وأضاف: «بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته».

وحددت غرامة مالية 10 آلاف ريال لمن يضبط قادماً لأداء العمرة دون الحصول على تصريح

كما حددت غرامة مالية قدرها آلاف ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.

المصرى اليوم

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