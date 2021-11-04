مدحت صالح يفتتح حفله بمهرجان الموسيقي العربية بـ«زي ما هي حبها»

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انطلق الفاصل الثاني من حفل ثالث ليالي الدورات 30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي يحييه المطرب الكبير مدحت صالح، بصحبة فرقته الموسيقية تحت قيادة المايسترو عمرو سليم، بدأ بصولو موسيقي لأغنية آه لو تعرف ياحبيب قلبي، وافتتح مدحت الحفل باغنيته الشهيرة زي ما هي حبها.

وكان الفاصل الأول من الحفل قد احياه المطربة نهى حافظ ،وغنت القلب معاك من كلمات فتحي قورة، الحان منير مراد، غاب القمر من كلمات مجدي نجيب، ألحان محمد الموجي، الدنيا غنوة من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب.

وغنى بعد ذلك المطرب وليد حيدر، ياوحشني رد عليا من كلمات عبدالعزيز سلام، ألحان فريد الاطرش، وفي قلبي غرام من كلمات ابراهيم البهلوان، ألحان عبدالعظيم محمد، وغنى داري العيون من ألحان محمد فوزي، كلمات عبدالعزيز سلام، ودويتو ياسلام على حبي وحبك، كلمات فتحي قورة، ألحان فريد الاطرش.

واختتمت الفاصل الأول من الحفل وابدعت في الغناء المطربة رحاب مطاوع وشدت برائعة أم كلثوم أنت عمري كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبدالوهاب.