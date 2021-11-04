أخبار عاجلة

دعوة من "المنافسة" لتقييم خدمات تطبيقات توصيل الطعام.. شارك من هنا -
محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة» -
رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة -
مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون -
«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة -
وزراء "البيئة" و"التخطيط" و"التعاون الدولى"يلتقون سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة كيفية التصدى للتغيرات المناخية -
فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة السبت -
وزير الري: إزالة 70 ألف حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق حملة «إنقاذ النهر» -
ضبط 3 مواطنين سرقوا الأغنام وسلبوا المارة -
"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البنتاغون": الموافقة على بيع صواريخ جو - جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار

Print
"البنتاغون": الموافقة على بيع صواريخ جو - جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار "البنتاغون": الموافقة على بيع صواريخ جو - جو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار
الصفقة تغطي 280 صاروخًا من طراز AMRAAM وتهدف لتجديد المخزون السعودي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مساء اليوم، أنها حصلت على الموافقة على بيع محتمل لصواريخ جو - جو والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تصل إلى 650 مليون دولار، للمملكة العربية .

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، التي تشرف على عمليات نقل التقنية بين الولايات المتحدة والشركاء الأجانب، إن وزارة الخارجية منحت موافقتها على بيع صواريخ اعتراضية للسعودية.

والأسلحة المعنية هي: صواريخ جو - جو متقدمة متوسطة المدى من طراز AIM-120 (AMRAAM)، وهي صواريخ موجهة بالرادار صممتها شركة (Raytheon)، وتستخدمها الطائرات الاعتراضية، ويصل مداها إلى 40 ميلاً بحريًا، وتحتوي أحدث إصداراتها على ميزات مضادة للتشويش.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن الصفقة تغطي 280 صاروخًا من طراز (AMRAAM)، وتهدف إلى تجديد مخزون الصواريخ السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض

"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض

رسالة جديدة من السعودية لمليوني مواطن ومقيم بسبب لقاح كورونا (تفاصيل)

رسالة جديدة من السعودية لمليوني مواطن ومقيم بسبب لقاح كورونا (تفاصيل)

سفير السعودية بالفلبين يلتقي بوزير خارجيتها

سفير السعودية بالفلبين يلتقي بوزير خارجيتها

هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟

هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟